VIDÉO | «Indicateurs globalement au vert», mobilité, vaccination: le Centre de crise a fait le point

À la veille d’un nouveau Comité de concertation, le Centre de crise a fait le point sur l’évolution de la pandémie de coronavirus en Belgique. Chiffres du jour, mobilité, vaccination… Voici ce qu’il faut retenir.

Où en est l’évolution de l’épidémie de coronavirus en Belgique? Comme chaque mardi et vendredi, Yves Van Laethem a dressé en quelques phrases le bilan global de la situation. Ce mardi, la tendance était plutôt positive. «Les indicateurs sont globalement au vert», a lancé le virologue en tout début de conférence de presse. «Pour l’instant, un vert relativement clair et on espérait avec le printemps que ce vert devienne plus intense et plus foncé.»

Les chiffres du jour

Le Centre de crise a ensuite fait le point sur les chiffres.

Hospitalisations

Entre le 6 et le 12 avril, il y a eu en moyenne 253 admissions à l’hôpital par jour pour cause de coronavirus, soit une diminution de 5% par rapport à la période de référence précédente, selon les chiffres de l’Institut de santé publique Sciensano mis à jour mardi matin.

Au total, 3.214 personnes sont encore hospitalisées en raison du Covid-19, dont 919 patients traités en soins intensifs.

Contaminations

Entre le 3 et le 9 avril, 3.485 nouvelles contaminations au Sars-CoV-2 ont été dépistées en moyenne par jour, en baisse de 20% par rapport à la semaine précédente.

Près de 42.400 tests en moyenne ont également été effectués quotidiennement (-32%), pour un taux de positivité de 9,4%.

Le taux de reproduction du virus reste quant à lui à 0,99. Lorsqu’il est supérieur à 1, cet indicateur signifie que l’épidémie tend à s’accélérer.

Décès

Sur la même période, 42,7 personnes sont décédées par jour en moyenne des suites du virus (+28,9%).

Mobilité

Dans la foulée, Yves Van Laethem a abordé la mobilité des Belges durant les dernières semaines. «La bonne nouvelle est que notre mobilité a diminué depuis le week-end de Pâques», a affirmé le porte-parole interfédéral. «Et on espère que ceci pourra être maintenu pour les semaines qui viennent. Nous savons tous que la mobilité est reliée au taux d’infections. Plus nous nous déplaçons, plus nous rencontrons des gens, plus le virus peut établir des chaînes de transmission.»

Vaccination

Sur le plan de la campagne de vaccination, nous avons franchi un nouveau cap ce mardi. «Nous atteindrons aujourd’hui le seuil de 2 millions de personnes vaccinées. Cela porte donc à plus de 20% le taux de vaccination de la population belge. Plus d’une personne sur 5 est vaccinée en Belgique», a annoncé Sabine Stordeur (Task Force Vaccination).

«Nous avons encore du chemin à parcourir avant d’atteindre un taux de vaccination suffisamment élevé», poursuit-elle. «Mais nous y parviendrons si nous nous faisons tous vacciner. Pourtant, certaines personnes s’interrogent encore sur la nécessité ou l’utilité de la vaccination. Ce questionnement est normal et compréhensible. Et nous insistons d’ailleurs sur la nécessité de se référer à des sources d’informations fiables comme les médecins et les sites internet comme info-coronavirus.be.»

