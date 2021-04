Qui a vu le wallaby de Lora à Freylange?

Un wallaby, avec son bébé, s’est échappé à Freylange.

Mauvaise surprise ce samedi pour Lora Labbé. La citoyenne de Freylange a vu que la clôture de son parc avait été forcée. Conséquence, une maman wallaby, qui portait un bébé, s’est échappée, en direction de Viville.

Ce mardi matin, l’animal n’avait pas encore été retrouvé. «Mais il a été aperçu, rassure Lora Labbé. Il est donc toujours en vie et toujours dans la région. Il peut vivre en pleine nature, mais le risque, c’est qu’il se fasse renverser par une voiture ou qu’il se fasse attaquer par un prédateur. Le bébé? Si elle ne l’a pas perdu à cause du stress, il est toujours dans sa poche et il ne peut mal.»

Que faire si vous voyez le wallaby? Il faut directement contacter Lora Labbé. «Il ne faut pas essayer de l’attraper, confirme la jeune femme. Ce qu’il faut faire, c’est de le suivre dans la mesure du possible en attendant que nous arrivions. Si vous la voyez il ne faut pas hésiter pas à m’envoyer un message ou à me téléphoner au 0497 33 29 35 ou au 0478 76 91 47.»