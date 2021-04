L’Astrid Bowl reporté à une date ultérieure

Alors que les clubs de tennis se demandent s’ils pourront prochainement accueillir interclubs et tournois et attendent avec impatience une communication de l’AFT, beaucoup de fans de tennis se demandaient ce qu’il adviendrait de l’édition 2021 de l’Astrid Bowl. Celle de l’an dernier ayant été reportée en septembre puis annulée, ils espéraient bien retrouver leur grand rendez-vous annuel au Centre de Délassement de Marcinelle du 22 au 29 mai. Ce ne sera malheureusement pas le cas. L’espoir était pourtant de mise car, contrairement à l’an dernier, Roland Garros, quoique reporté d’une semaine, devrait bien voir lieu ce printemps. Or les deux tournois se déroulent traditionnellement en même temps. Le comité organisateur de l’Astrid Bowl s’est réuni ce week-end et a donc pris la (sage) décision de le reporter à une date ultérieure, étant donné la situation sanitaire toujours critique dans notre pays et les difficultés des joueurs à voyager. Une décision bien évidemment compréhensible prise relativement tôt pour le bien de tous: joueurs, organisateurs, officiels et comité du Royal Astrid TC qui accueille chaque année l’événement dans ses installations. «Mais aucune date n’a encore été arrêtée car nous devons contacter l’AFT et l’ITF pour s’accorder, nous a fait savoir Patrick Lecomte. Nous aimerions organiser le tournoi en septembre mais ça ne dépend pas de nous.» Il ne reste plus qu’à croiser les doigts.

Il faudra patienter avant de revoir ...