Championnats d’Europe de judo: dix Belges à Lisbonne sans Van Snick, ni Willems, ni Verstraeten

Dix Belges seront à Lisbonne de vendredi à dimanche pour les championnats d’Europe de judo, mais la Belgique compte aussi ses absents comme Charline Van Snick, Gabriella Willems ou Jorre Verstraeten.

Cinq homme et cinq dames composent la délégation belge, a communiqué l’aile néerlandophone de la fédération de judo, Judo Vlaanderen, lundi. Ellen Salens et Anne-Sophie Jura (-48 kg), Amber Ryheul (-52 kg), Mina Libeer (-57 kg) et Sophie Berger (-78kg) côté féminin, Kenneth Van Gansbeke (-66 kg), Jeroen Casse (-73 kg), Matthias Casse et Sami Chouchi (-81 kg) ainsi que Toma Nikiforov (-100 kg), côté masculin.

Gabriella Willems est contrainte de déclarer forfait après sa rupture des ligaments du genou encourue en Turquie. La Liégeoise, qui aura 24 ans le 1er juillet, s’est blessée le 2 avril lors de son huitième de finale au tournoi du Grand Chelem de judo d’Antalya.

Charline Van Snick s’était, elle, sérieusement blessée à la cheville droite lors du tournoi du Grand Chelem de Tel Aviv le 18 février dernier. La Liégeoise, 6e mondiale dans la catégorie des moins de 52 kg, avait dû jeter l’éponge avant le combat pour la médaille de bronze. Des examens pratiqués au CHU de Liège avaient déterminé la gravité de la blessure: rupture du ligament péronéo-tibial (cheville) et élongation du muscle soléaire (mollet). Elle n’a cependant pas dû se faire opérer.

Jorre Verstraeten avait décroché, lui, sa première médaille d’or dans un Grand Chelem à Antalya le 1er avril. Il n’ira pas défendre sa médaille de bronze européenne conquise l’an dernier à Prague. Il disputera le Grand Chelem de Kazan (5-7 mai) et les Mondiaux de Budapest (6-13 juin) avant les Jeux Olympiques (23 juillet-8 août).

La Belgique était revenue en effet des championnats d’Europe 2020 en novembre avec trois médailles de bronze, celles de Charline Van Snick (-52kg), Jorre Verstraeten (-60 kg) et Matthias Casse (-81 kg). Quatorze judokas belges étaient montés sur les tatamis tcèques.

A noter l’absence de la délégation britannique à Lisbonne en raison de plusieurs cas positifs au coronavirus en son sein au retour d’Antalya.