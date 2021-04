Nintendo redoute une nouvelle pénurie de Switch

Nintendo fait face à une forte demande pour la Switch et une faible disponibilité mondiale de semi-conducteurs. Internet

Le père de Mario s’inquiète. La demande pour la Switch ne faiblit pas mais les matières premières font de plus en plus défaut.

Un an après la pénurie historiquedu printemps 2020, Nintendo redoute une nouvelle rupture dans les livraisons de la Switch. Le président de la firme japonaise, Shuntaro Furukawa, a confié ses inquiétudesau quotidien économique Nihon keizai shinbun (Nikkei).

Si le confinement et le succès de Animal Crossing étaient en cause l’année dernière, c’est cette fois l’approvisionnement en semi-conducteurs qui est pointé du doigt. Les semi-conducteurs désignent ces matériaux, comme le silicium, indispensables à la fabrication des composants électroniques comme les puces et les processeurs.

La pandémie de coronavirus grippe les chaînes de production mondiale de semi-conducteurs. Les fabricants de smartphones, de consoles, de cartes graphiques ou encore de consoles de jeux sont touchés de plein fouet. C’est pour cette raison que la PlayStation 5 de Sony et les Xbox Series S/X de Microsoft sont quasi introuvables.

Nintendo confesse par la voix de son président être dans une position très tendue. «Nous avons été en mesure de sécuriser suffisamment de matériaux pour la production immédiate de semi-conducteurs pour la Switch», précise Shuntaro Furukawa. «Toutefois, au Japon et dans d’autres pays, la demande est très forte depuis le début de l’année et il y a un risque de pénurie pour certains marchés dans le futur.»

Le big boss de Nintendo semble clairement évoquer la fin de l’année et les fêtes, période durant laquelle les ventes de consoles grimpent en flèche.

La Switch Pro retardée?

Cette pénurie potentielle pourrait également affecter la stratégie de Nintendo. La rumeur affirme que le père de Mario prépare dans le plus grand secret une Switch Pro, dotée d’un nouvel écran, capable d’injecter un signal 4K sur le téléviseur.

Alors que la Switch continuer de bousculer les records de ventes, la compagnie asiatique pourrait simplement décider de reporter à 2022 ou 2023 la sortie d’une édition revue, corrigée et améliorée de sa console hybride.