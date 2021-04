Le public en manque de spectacles culturels

Nonante pour cent des personnes habituées à fréquenter des maisons de la culture déclarent être en manque de culture et 85% d’entre elles estiment que ce secteur est plus nécessaire que jamais, ressort-il lundi d’une enquête réalisée par cult!, le réseau des maisons de la culture en Flandre et à Bruxelles.

L’étude, réalisée en collaboration avec l’Université d’Anvers, a été menée auprès de 22.000 spectateurs.

Les personnes interrogées souhaitent surtout revoir leur artiste préféré, mais aussi profiter d’une soirée à l’extérieur. Selon la professeure de gestion culturelle Annick Schramme, «l’imprévisibilité des mesures est le plus gros problème».

Pour autant, les mesures invitent également à la confiance. Celles de base telles que porter un masque, se désinfecter les mains avec du gel hydroalcoolique et maintenir une distance de sécurité minimale ne seraient ainsi pas un frein au retour dans les maisons de la culture des spectateurs lorsque ce sera autorisé.

L’enquête de Cult! montre aussi que rendre la culture à nouveau accessible serait bénéfique pour la santé mentale de trois quarts des répondants. «La culture ne doit plus être considérée comme une menace, mais comme une solution», conclut Cult!.