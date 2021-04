Le Namuraid 2021 annulé

L’info était dans l’air, mais elle est bien cette fois officielle. Le Namuraid 2021, programmé le 20 juin, n’aura de nouveau pas lieu cette année, annonce l’organisateur Paul Cammaerts.

En cause évidemment, les restrictions sanitaires. Déjà l’équipe organisatrice avait annoncé fin 2020 qu’il n’y aura pas de possibilité, comme chaque 31 décembre, de s’inscrire à l’édition 2021 du Namuraid.

Et ce pour ne pas accueillir plus d’équipes tant que la situation sanitaire n‘était pas plus claire, se limitant donc de facto aux inscriptions reportées de 2020. Ce ne sera malgré tout pas suffisant pour garantir l’organisation cette année. Le Namuraid est un triathlon particulier, disputé sur une journée sportive et festive par équipes de deux, mêlant jogging, VTT et kayak à travers les plus beaux sites namurois.