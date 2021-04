Le fils d’Astérix et Cléopâtre à l’affiche dans «L’Empire du Milieu»

Guillaume Canet devrait donner un rôle à son fils Marcel dans le prochain «Astérix et Obélix». Instagram – Guillaume Canet

Le fils de Guillaume Canet, alias Astérix, et Marion Cotillard, alias Cléopâtre, devrait faire une apparition dans le prochain film des aventures d’Astérix et Obélix, «L’Empire du Milieu».

Quelques jours seulement après avoir dévoilé le casting du prochain volet des aventures d’Astérix et Obélix au cinéma, Guillaume Canet - qui réalisera le film en plus d’endosser le costume du célèbre héros gaulois - a annoncé que son fils Marcel (10 ans) devrait aussi être de la fête.

«J’avais envie de faire enfin un film que mes deux enfants pourront voir… Astérix, c’est mon rapport à mon père. Il avait beaucoup d’albums, je les lisais. Aujourd’hui, c’est mon fils qui les lit et les apprécie, explique l’acteur français dans le «Journal du dimanche». Marcel est justement à côté. Il ferait une petite apparition à l’écran.»

Tourné durant les prochaines semaines en France uniquement, et non plus en Chine comme envisagé, «L’Empire du Milieu» devrait sortir en 2021.