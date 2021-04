Formé à Meux, Maxime Toussaint reviendra au club la saison prochaine. Ce médian défensif ou défenseur, pur produit de l’école des jeunes des «Verts», avait joué deux ans à Biesme (où il a suivi Rudy Anciaux à l’époque et où il se blessa assez sérieusement) et un an au Lorrain Arlon (pour raisons professionnelles) avant, donc, de retrouver la rue Janquart.

Maxime Toussaint a évolué deux saisons à Biesme en P1.