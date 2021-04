Blessée au pied, Nina Derwael déclare forfait pour l’Euro

Blessée au pied durant sa préparation, Nina Derwael n’ira pas aux championnats d’Europe de gymnastique à Bâle, en Suisse, du 21 au 25 avril, a annoncé la fédération belge de gymnastique lundi.

«Gênée par une légère blessure au pied ces dernières semaines, Nina Derwael (TK Sta Paraat Hasselt) n’a pas pu se préparer de manière optimale pour ces Championnats d’Europe. La gymnaste et le staff ont donc préféré faire l’impasse», peut-on lire dans le communiqué.

Double championne du monde aux barres asymétriques, Nina Derwael est remplacée par Jutta Verkest (Gymflex), qui, comme les autres membres de l’équipe Margaux Daveloose, Fien Enghels et Noémie Louon, concourra sur les quatre agrès.

Cinq gymnastes participeront aux épreuves masculines: les francophones Maxime Gentges (concours général) et Takumi Onoshima (sol et cheval d’arçons), mais aussi Noah Kuavita (barre fixe), Florian Landuyt (sol, cheval d’arçons, saut et barres parallèles) et Luka Van den Keybus (concours général).

Première compétition depuis l’apparition de la pandémie l’an dernier, cet Euro ne comprend pas de concours par équipe. La finale du concours général individuel retiendra le Top 24 des qualifications et celles par agrès le Top 8.

Les qualifications des dames se dérouleront le mercredi 21 avril, celle des messieurs le jeudi 22. Les deux finales du «All-around» sont prévues le vendredi 23. Les finales par agrès seront réparties les samedi 24 (sol, arçons, anneaux messieurs; saut et barres asymétriques dames) et dimanche 25 (saut, barres parallèles et fixe messieurs; poutre et sol dames).