Vaccination annoncée puis annulée: les agents de la prison de Huy en colère

Les agents de la prison de Huy sont en colère concernant leur vaccination annoncée ce dernier samedi puis annulée lundi matin, a confié un membre du personnel à l’agence Belga.

Un mouvement de grogne devrait être organisé lundi en début d’après-midi.

«Les autorités locales hutoises ont contacté notre direction, samedi matin, pour l’informer de la possibilité de planifier la vaccination du personnel pénitentiaire et lui demander le listing des agents. Dès samedi après-midi, chaque travailleur inscrit a reçu un sms précisant la date de son rendez-vous au centre de vaccination de Huy, entre le mercredi 14 et le samedi 17 avril», explique un agent. Lundi matin, peu avant 9h00, les mêmes travailleurs ont reçu un second message leur indiquant que leur rendez-vous était annulé, sans davantage d’explications.

Un arrêt de travail est prévu lundi à 13h00. Celui-ci pourrait se prolonger par une manifestation devant l’hôtel de ville de Huy, précise l’agent pénitentiaire interrogé par l’agence Belga.