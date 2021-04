Face à la recrudescence du virus, le Bangladesh se confine totalement pendant 8 jours

Les autorités du Bangladesh ont ordonné la fermeture des bureaux et des transports internationaux et nationaux pour huit jours à partir de mercredi, face à la recrudescence des contaminations par le Covid-19, selon un communiqué du gouvernement lundi.

Le pays d’Asie du Sud, comptant 160 millions d’habitants, a enregistré 684.756 cas et 9.739 décès, alors que les nouvelles contaminations quotidiennes ont été multipliées par sept et les décès quotidiens ont plus que doublé au cours du dernier mois.