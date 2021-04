Le match d’ouverture de l’Euro à Rome menacé?

Le Ministre italien de la santé s’est exprimé dans un quotidien de la botte ce lundi. Selon lui, il est encore «prématuré» de parler du match d’ouverture de l’Euro à Rome le 11 juin prochain.

Dans un entretien accordé ce lundi à La Repubblica, Roberto Speranza, le ministre de la Santé italien a confié qu’il était selon lui« rématuré de décider si Rome accueillerait bien le match d’ouverture de l’Euro. Prévu au Stadio Olimpico, Turquie-Italie doit avoir lieu le 11 juin prochain et donner le départ du tournoi.

Une déclaration qui intervient une semaine après le feu vert du gouvernement pour la présence de public dans ce même stade, censé recevoir trois matches de poule et un quart de finale. Les dirigeants italiens donnent donc le sentiment de relâcher quelque peu la pédale alors que l’UEFA se montre de plus en plus insistante pour que les villes hôtes détaillent leur plan d’accueil.