VIDÉO | L’Atlético tenu en échec malgré un but de Carrasco, Denayer facile vainqueur face à Angers

L’Atlético Madrid a récupéré sa place de leader du championnat d’Espagne grâce à son match nul 1-1 face au Real Betis lors de la 30e journée de Liga. Lyon s’est joué d’Angers lors de la 32e journée de Ligue 1 et tient le rythme du groupe de tête (3-0).

Yannick Carrasco, qui a joué toute la rencontre, avait ouvert le score pour l’Atlético très rapidement (5e) mais Cristian Tello égalisait et faisait perdre deux points précieux aux Colchoneros dans la lutte pour le titre (20e). L’Atlético reprend la tête de la Liga avec 67 points, soit un de plus que le Real qui a battu samedi le FC Barcelone, troisième avec 65 unités.

😍 | Yannick Carrasco inscrit son premier but en 2021 ! 👊🇧🇪 #BetisAtlético pic.twitter.com/I5of0yFMgn — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) April 11, 2021

En Ligue 1, Jason Denayer a joué toute la rencontre qui a vu l’Olympique Lyonnais l’emporter 3 buts à rien face à Angers, avec des buts de Memphis Depay (21e et 83e) et Lucas Paqueta (41e). Lyon reste quatrième avec 64 points mais suit le rythme effréné imposé par les autres équipes de tête, Lille (69 points), le PSG (66 points) et Monaco (65 points). Angers est installé à la 11e place de la Ligue 1 avec 41 points.