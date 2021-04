Manchester United se joue de Tottenham, retour mais défaite pour Bornauw

José Mourinho a raté ses retrouvailles avec Manchester United. Tottenham a été battu à domicile par les Red Devils lors de la 31e journée de Premier League (1-3).

Les Spurs, sans Toby Alderweireld, sur le banc, menaient pourtant à la mi-temps grâce à un but de Heung-Min Son (40e). Mais en deuxième période, Fred (57e), Edinson Cavani (79e) et Mason Greenwood (90e+6) retournaient la situation et offraient une victoire importante aux hommes d’Ole Gunnar Solskjaer dans la lutte pour le titre. Après la défaite de Manchester City contre Leeds samedi (1-2), Manchester United (63 points) revient à 9 points de Citizens mais compte un match de retard. Tottenham est toujours 7e de Premier League avec 49 points.

En Allemagne, Sebastiaan Bornauw et Cologne ont été battus par Mayence dans un match crucial dans la lutte pour le maintien en Bundesliga. Jean-Paul Boetius avait ouvert le score pour Mayence (11e) avant que Ondrej Duda (43e sur pen) et Ellyes Skhiri (61e) ne mettent Cologne aux avant-postes. Mayence, qui restait sur une série de 5 matchs sans défaite, égalisait quelques minutes plus tard grâce à Karim Onisiwo (65e). Mayence allait arracher la victoire en toute fin de rencontre grâce à Leandro Barreiro Martins (90e+1).

Blessé depuis la fin du mois de janvier, Sebastiaan Bornauw a effectué son retour en entrant au jeu à la 78e minute. Au classement, Mayence quitte la zone rouge pour la première fois de la saison et est désormais 14e avec 28 points soit deux de plus que l’Arminia Bielefeld, barragiste. Cologne est la seule équipe parmi les 5 derniers à ne pas avoir gagné ce week-end et est 17e et premier relégable avec 23 points.