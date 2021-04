Découvrez le rôle de Zlatan Ibrahimovic dans le prochain film d’Astérix et Obélix, l’Empire du Milieu

Le réalisateur français Guillaume Canet a évoqué le prochain rôle de Zlatan Ibrahimovic dans le prochain film d’Astérix et Obélix, l’Empire du Milieu.

L’information en a surpris plus d’un. La star du foot, Zlatan Ibrahimovic, sera dans le prochain film d’Astérix et Obélix, donc la sortie est prévue l’an prochain. Le buteur suédois jouera le rôle d’Antivirus.

Dans les colonnes du Journal du Dimanche, Guillaume Canet, le réalisateur, s’est exprimé sur ce choix plutôt étonnant. «C’est l’idée de Yohan Baiada, le co-producteur. On cherchait quelqu’un avec de la prestance et de l’arrogance. J’ai réussi à le contacter. Cela l’a fait marrer. Et en plus, il a fait du taekwondo !, a-t-il indiqué. Au départ, il devait s’appeler Abribus. Mais on l’a rebaptisé Antivirus parce qu’on l’attend et qu’il tarde à arriver, comme le vaccin!».

Le joueur de l’AC Milan, expulsé lors de la victoire contre Parme samedi, portera un numéro neuf, écrit en chiffres romains, dans le dos.

Pour le reste du casting, Guillaume Canet et Gilles Lellouche seront Astérix et Obélix, Marion Cotillard jouera Cléopâtre, Vincent Cassel interprétera Jules César, Pierre Richard se glissera dans la peau de Panoramix, Angèle dans celle de Falbala.

Des terrains de foot aux plateaux de cinéma, la transition ne devrait pas faire peur à Ibra, déjà habitué à tourner pour des publicités.