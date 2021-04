Courtrai bat Waasland-Beveren, qui se rapproche de la D1B

Malgré un triplé de Frey, Waasland-Beveren s’est incliné en fin de match contre Courtrai (3-4).

Une fin de match dantesque a vu Courtrai l’emporter à Waasland-Beveren lors de la 33e journée de la phase classique de la Jupiler Pro League (3-4) dimanche. Si Mouscron ne perd pas lundi face à l’Antwerp, Waasland-Beveren sera relégué en D1B.

La rencontre commençait sur les chapeaux de roue et le très en forme Zinho Gano ouvrait rapidement le score pour Courtrai, inscrivant son sixième but depuis son arrivée à Courtrai en provenance de Genk durant le mercato hivernal (3e). Mais les Waaslandiens ne s’avouaient pas vaincus et Michael Frey inscrivait son dixième but de la saison en reprenant d’une subtile talonnade une excellente remise de Sivert Nilsen (17e). En reprenant victorieusement de la tête un coup-franc de Daniel Sinani, Frey mettait même Waasland-Beveren sur les rails d’une victoire importantissime dans l’optique de la lutte pour la place de barragiste, la place de non-relégable n’étant mathématiquement plus accessible pour les hommes de Nicky Hayen (44e).

Mais en deuxième période, les Courtraisiens activaient la vitesse supérieure et Julien De Sart égalisait d’une frappe placée depuis l’entrée de la surface de réparation, sur un corner combiné (49e), avant que Faiz Selemani ne mette les hommes de Lukas Elsner devant en convertissant lui-même le penalty qu’il avait obtenu sur une faute de Brendan Schoonbaert (58e).

Les Waeslandiens poussaient et laissaient donc des espaces et Gilles Dewaele était proche d’en profiter mais l’arrière droit courtraisien perdait son duel avec Nordin Jackers (85e).

Dans les instants de la rencontre, le VAR mettait en lumière une faute dans la surface courtraisienne et Michael Frey s’offrait un triplé, sur penalty (90e+3) et permettait aux siens de garder une lueur d’espoir en vue du maintien. Selemani éteignait immédiatement cet espoir, l’attaquant comorien trompait une nouvelle fois Jackers d’une belle frappe croisée (90e+6) sur contre-attaque.

Avec cette défaite, Waasland-Beveren est désormais obligé de remporter son dernier match à Louvain en espérant deux défaites de Mouscron, à commencer par la rencontre des Hennuyers face à l’Antwerp lundi. Sans quoi, les Waaslandiens seront relégués en D1B. Les hommes de Nicky Hayen sont derniers avec 28 points, trois de moins que Mouscron, barragiste. Courtrai est désormais 14e avec 39 points.