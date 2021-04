VIDÉOS | West Ham s’impose face au Leicester de Tielemans, Praet et Castagne

West Ham a pu compter sur un immense Jesse Lingard pour venir à bout de Leicester.

En Premier League, un match au sommet voyait s’affronter West Ham et Leicester où Youri Tielemans, Dennis Praet et Timothy Castagne étaient tous les trois titulaires. Ce sont les Hammers qui l’ont emporté 3-2 grâce au très en forme Jesse Lingard (29e et 44e) qui inscrivait ses septième et huitième buts depuis son arrivée dans la banlieue de Londres et à Jarrod Bowen (48e). Le doublé de Kelechi Iheanacho arrivait trop tard pour permettre à Leicester d’encaisser des points (70e et 90e+1). Dennis Praet est sorti à la 59e minute alors que Tielemans et Castagne ont joué toute la rencontre. West Ham, quatrième avec 55e revient donc à un point de Leicester qui siège toujours sur la troisième place du podium.En France, le Stade de Reims et Nice se sont quittés sur un match nul et vierge. Wout Faes et Thomas Foket ont joué toute la rencontre alors que Thibault De Smet n’a pas quitté le banc de touche. Au classement, Reims reste 12e de Ligue 1 avec 40 points et Nice est 9e avec 43 unités.