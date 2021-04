Munich espère accueillir des matchs dans un stade à moitié rempli

La Fédération allemande de football (DFB) espère accueillir les matchs de l’Euro 2020 programmés à Munich dans une Allianz Arena remplie à moitié de sa capacité. Philipp Lahm, à la tête du comité d’organisation, l’a déclaré dimanche à la radio Antenne Bayern.

«Il existe différents scénarios», a expliqué l’ancien capitaine du Bayern Munich et de l’équipe nationale. «Je ne pense pas que 100 pour-cent de la capacité sera possible, il faut être réaliste. Tout le reste peut être possible. C’est pourquoi nous planifions de remplir entre zéro et 50 pour-cent de la capacité du stade», a expliqué Lahm.

Jusqu’à présent, la DFB et Munich n’ont pas révélé ce que seraient concrètement les scénarios de la ville bavaroise pour le tournoi.

Toutefois, l’UEFA, l’instance européenne du football, a déclaré vendredi que Munich, où doivent se disputer les trois matchs de la phase de groupes de l’Allemagne ainsi qu’un quart de finale, est l’une des quatre villes hôtes qui ont jusqu’au 19 avril pour «fournir des informations complémentaires sur leurs projets». Une décision sera prise à ce moment-là.

Huit autres villes ont garanti la présence de spectateurs. Lahm se dit optimiste quant à la possibilité que Munich reste l’une des villes hôtes. «L’espoir ne meurt jamais. Nous devons continuer et travailler pour cela», a déclaré le champion du monde 2014.