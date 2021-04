Au lendemain de son succès au Tour du Pays Basque, Roglic en reconnaissance sur le Tour de France

Au lendemain de son succès au classement général du Tour du Pays basque, Primoz Roglic a effectué la reconnaissance de deux étapes en contre-la-montre du Tour de France dimanche, a dévoilé son directeur sportif chez Jumbo-Visma, Grischa Niermann.

Le Slovène a effectué en effet le trajet en soirée samedi jusqu’en Gironde. Roglic a ainsi roulé dimanche matin sur le parcours du contre-la-montre comptant pour la 20e étape du prochain Tour de France, entre Libourne et Saint-Emilion. Avant d’enchaîner par le contre-la-montre de la 5e étape, disputé en Sarthe et en Mayenne, entre Changé et Laval.

Long de 31 kilomètres et disputé dans le département de la Gironde, la 20e étape pourrait bien être décisive puisque ce sera à la veille de l’arrivée prévue sur les Champs-Elysées.

Lors de l’édition 2020, à la surprise générale, Tadej Pogacar lui avait pris le maillot jaune à 24 heures de l’arrivée, à la Planche-des-Belles-filles, et Roglic avait dû finalement se contenter de la deuxième place.

Un autre déplacement a mené ensuite Primoz Roglic jusque dans la région des Pays de la Loire pour y reconnaître le parcours de la 5e étape, longue de 27 kilomètres entre Changé et Laval.