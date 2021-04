Stoffel Vandoorne (Mercedes-EQ), vainqueur à Rome «cela fait vraiment du bien»

Stoffel Vandoorne (Mercedes-EQ) a remporté dimanche à Rome le deuxième E-Prix de sa carrière et le premier de sa saison pour grimper à la 4e place du championnat de Formule E, les voitures électriques dimanche.

Le pilote courtraisien, parti en Super pole la veille, aurait déjà pu revendiquer la victoire samedi dans la capitale romaine, mais un accrochage en fin de course en avait décidé autrement. Dimanche, pour le 4e E-Prix de la saison, Stoffel Vandoorne est cette fois resté bien devant jusqu’au bout.

«Cela fait du bien aujourd’hui, surtout par rapport à ce qui s’est passé hier avec la pole et le fait d’avoir été très rapide en course. J’étais confiant avec la voiture, j’ai dépassé quand il le fallait et l’équipe a appliqué une stratégie parfaite avec le mode attaque, ce qui m’a permis de garder la distance avec Alex Smis (2e, ndlr)», a confié Stoffel Vandoorne à l’arrivée.

L’introduction, une seconde fois, de la voiture de sécurité à 7 minutes de la fin a resserré les positions avant un sprint final d’un tour finalement. «Je me suis fait rattraper bien sûr, et avec la voiture de sécurité, on ne sait pas trop à quoi s’attendre. Il me restait mon ‘fan boost’ que j’ai utilisé dans le dernier tour pour défendre ma position. Ce n’était pas facile après être resté un moment dans une certaine zone de confort, mais tout ce que j’avais à faire, c’était de rester lucide pour ne pas commettre d’erreur. Ce fut un week-end avec beaucoup d’émotions avec la super pole puis la déception de la course hier, mais à la fin ici c’est un super sentiment d’avoir gagné.»