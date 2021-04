Bertrand Baguette 5e de la première course au Japon

Bertrand Baguette (Honda) a terminé 5e dimanche de la première course de la saison du SuperGT à Okayama, au Japon.

Quatre mois après avoir terminé 4e de la saison 2020, Bertrand Baguette entamait dimanche sa huitième saison en SuperGT, toujours pour le compte de la marque Honda. Baguette n’a pas changé d’air durant l’intersaison puisqu’il roule toujours au sein de la formation Real Racing avec le Japonais Koudai Tsukakoshi.

Mais rapidement, le duo a compris que les Toyota seraient intouchables pour cette course d’ouverture et la tendance observée lors des essais s’est confirmée durant les 82 tours de l’épreuve. Si bien qu’au classement final, on retrouve quatre des six Toyota engagées aux quatre premières places, la victoire revenant au duo japonais Kazuya Oshima/Kenta Yamashita.

Parti depuis la 9e position, le duo Baguette/Tsukakoshi est parvenu à remonter au fil de l’épreuve et des neutralisations. Si bien qu’ils terminent 5e, à plus de 30 secondes des vainqueurs, et donc «meilleurs des autres».

La prochaine manche aura lieu le 4 mai, sur le circuit de Fuji.