Belhocine après la déroute à Gand: «Je suis plus déçu pour le club que pour moi»

Karim Belhocine a répondu à la presse après la lourde défaite subie ce samedi soir à Gand (4-0). Celle de trop, celle qui a mis définitivement un terme aux espoirs de play-off 2.

+ À LIRE | Charleroi est puni à Gand

Sur le match: «On est venu avec de bonnes intentions mais Gand est mieux rentré dans le match que nous. On s’est compliqué la tâche nous-mêmes, en commentant trop d’erreurs. On a essayé de s’adapter en changeant le milieu et je pense que cela a fonctionné parce que je voyais mon confrère (Hein Vanhaezebrouck) qui commençait à s’agiter… Ensuite, deux de nos ballons ont franchi la ligne, mais je ne commenterai pas les décisions. Cela veut dire qu’on était présent dans les seize mètres adverses. La victoire de Gand est méritée.»

Sur l’enjeu: «Les joueurs étaient peut-être crispés par l’enjeu. Mais c’est le propre des sportifs de haut niveau de pouvoir gérer ce paramètre. Pour certains de mes joueurs, c’est l’un des plus gros chantiers pour leur futur.»

+ À LIRE | Un naufrage collectif : les bulletins carolos

Sur la saison ratée: «Je suis très déçu. Plus pour le club que pour moi. On souffre sportivement, mais il faut penser aux gens derrière, aux bénévoles, à ceux qui travaillent dans l’ombre, ceux qui paient pour venir nous voir quand la situation sanitaire le permet…»

Sur son avenir: «Ce n’est pas moi qui prends ces décisions. Je travaillerai jusque la fin puis on verra. C’est toujours l’entraîneur qui trinque dans ce genre de situation, mais si je suis responsable, je l’accepte.»