VIDÉO | Dortmund gagne dans la douleur mais reste en course pour la C1

Dortmund a souffert samedi pour s’imposer 3-2 à Stuttgart, mais ces trois points étaient vitaux pour lui laisser encore une petite chance de se qualifier pour la prochaine Ligue des champions, l’objectif affiché pour la fin de saison.

Alors que seules les quatre premières places donnent accès à la lucrative compétition européenne, le Borussia est actuellement cinquième à sept points du quatrième Francfort, à six journées de la fin du championnat.

Le seul but de la première période a été marqué par Stuttgart (Sasa Kalajdzic 17e), mais les adolescents de Dortmund ont sonné la révolte après la pause.

Giovanni Reyna, 18 ans, a servi Jude Bellingham, 17 ans, pour le but de l’égalisation (1-1, 47e). Peu après, le capitaine Marco Reus, déjà auteur du but de son équipe mercredi à Manchester City en Ligue des champions, a montré l’exemple en donnant l’avantage aux siens, d’une reprise dans la course dans la surface (2-1, 52e).

Daniel Didavi a égalisé pour Stuttgart (2-2, 78e), mais la joie des Souabes a été de courte durée. Et les jeunes sont repartis à l’assaut: Erling Haaland, 20 ans, a alerté dans la surface Ansgar Knauff, 19 ans. Pour sa deuxième titularisation en Bundesliga, l’espoir Allemand a marqué un but plein de sang-froid, en trouvant l’ouverture après s’être ouvert le chemin entre trois défenseurs adverses.