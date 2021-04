Koh-Lanta: voici le casting de rêve de l’édition «all stars»

Les 24 candidats et réservistes

- Clémence Castel (36 ans): 3 participations, dont deux victoires en 2005 et 2018.

- Coumba Baradji (38 ans): 3 participations, dont deux éliminations à l’orientation.

- Jade Handi (39 ans): 2 participations, dont une victoire et une finale.

- Christelle Gauzet (41 ans): 2 participations, dont une victoire en 2008.

- Karima Najjarine (32 ans): une participation en 2016.

- Candice Boisson (24 ans): 2 participations au jury final.

- Clémentine Jullien (29 ans): 2 participations, dont une finale en 2017.

- Cindy Poumeyrol (33 ans): une finale en 2019 (perdue face à la Belge Maud).

- Alexandra Pornet (33 ans): une victoire lors de son unique participation en 2020.

- Alix Noblat (30 ans): une participation au jury final en 2020.

- Patrick Merle (50 ans): 2 participations, dont une finale en 2009.

- Freddy Boucher (36 ans): 4 participations, dont une finale en 2010.

- Claude Dartois (41 ans): 3 participations, dont deux finales et une élimination sur les poteaux.

- Laurent Maistret (38 ans): 2 participations, dont une victoire en 2014 et une élimination aux poteaux.

- Teheiura Teahui (43 ans): 4 participations, dont une finale en 2011.

- Ugo Lartiche (39 ans): une victoire lors de son unique participation en 2012.

- Phil Bizet (50 ans): 2 participations, dont une élimination aux poteaux en 2014.

- Namadia (37 ans): une participation au jury final en 2012.

- Maxime Berthon (34 ans): une participation au jury final en 2019.

- Sam Haliti (21 ans): une participation au jury final de «L’île des héros» en 2020.

Réservistes: Béatrice Kaboré (30 ans et une participation en 2019), Sandro Gonzalez Schena (36 ans et une participation en 2017) et Loïc Riowal (21 ans et une élimination aux poteaux en 2020).