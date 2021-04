Bruges pourra compter sur Noa Lang pour le match au sommet Anderlecht, pas sur Dirar

On souffle du côté du FC Bruges: la pépite Noa Lang pourra jouer.

Le FC Bruges et Philippe Clément pourront compter sur les services de Noa Lang, demain à Anderlecht. L’ailier néerlandais des blauw et szwarte s’était blessé à la jambe lors du deuxième match de l’Euro espoirs (U21) de football, entre les Pays-Bas et l’Allemagne.

Par contre, Philippe Clément ne pourra pas compter sur Nabil Dirar. Le Marocain souffre d’une blessure aux ischio-jambiers.

Le Club Bruges est leader avec 73 points après 32 journées de Jupiler Pro League. Anderlecht est quatrième avec 52 points et n’est pas encore sûr de participer aux Play-off 1.