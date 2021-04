Wolfsburg et Casteels perdent le choc à Francfort, Lukebakio défait avec le Hertha Berlin

Wolfsburg, avec Koen Casteels dans les buts, s’est incliné 4-3 contre Francfort, alors que le Hertha Berlin de Lukebakio n’a rien pu faire face à Mönchenglabach.

En Allemagne, Wolfsburg avec Koen Casteels a perdu 4-3 le choc de la 28e journée à Francfort au terme d’une rencontre de haute intensité et dans un tourbillon d’émotions. Au classement, Wolfsburg reste 3e (54 points) devant Francfort (53 points, 4e). La première mi-temps n’a pas connu de temps mort après que les Loups ont ouvert la marque par Ride Baku (6e, 0-1), Daichi Kamada (8e, 1-1) et Luka Jovic (27e, 2-1) ont porté les visités au commandement. A la reprise, Wout Weghorst a égalisé (46e, 2-2) mais Francfort a répliqué par Andre Silva (54e, 3-2) et Erik Dum (61e, 4-3). Quant à Tuta, il a relancé le suspense (85e, 4-3).

Dans le même temps, le Hertha Berlin, avec Dodi Lukebakio en première mi-temps, a manqué une occasion de se donner un peu d’air dans le bas de classement face à Mönchenglabach, qui s’est rapidement retrouvé à dix suite à l’exclusion de Yann Sommer (13e). Santiago Ascacibar a bien lancé les Berlinois (23e, 1-0) mais le Borussia a frappé deux fois par Alassane Plea (27e, 1-1) et Lars Stindl (38e, 1-2). Si en tout début de seconde période Jhon Cordoba a égalisé (49e, 2-2), les visités n’ont pas été en mesure de faire la différence. Au classement, le Hertha est 14e avec 26 points, à peine un de plus que Mayence, 16e et barragiste. Le Borussia est 8e (40 points).