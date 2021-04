VIDÉOS | Premier League: Liverpool s’impose à domicile, sept matches plus tard

Après 7 matches sans victoire à Anfield Road depuis le début de l’année, Liverpool s’est enfin fait respecter chez lui face à Aston Villa.

Une victoire importante car elle offre provisoirement aux Reds (52 points) la 4e place du classement, qualificative pour la Ligue des Champions, à la différence de but, devant West Ham.

Le soulagement était plus que palpable au coup de sifflet final sur les visages des tenants du titre, sur la pelouse comme sur le banc, après ce succès acquis de haute lutte.

Mené après une nouvelle faute de main de son gardien Alisson sur l’ouverture du score d’Ollie Watkins (1-0, 43e), privé d’une égalisation par un hors-jeu quasiment indétectable juste avant la pause, Liverpool a longtemps semblé mal engagé.

Mais avec un bon réflexe de Mohamed Salah pour reprendre une frappe repoussée d’Andy Robertson repoussée par Emiliano Martinez (1-1, 57e) et un coup de canon du droit de Trent Alexander-Arnold au début du temps additionnel (2-1, 90+1), les Liverpuldiens ont su renverser la vapeur et conforter leur place dans la course à la C1.

Une victoire aussi de bon augure avant le match retour contre le Real Madrid, mercredi prochain, même s’il faudra élever encore le niveau de jeu d’un cran ou deux pour refaire le retard (3-1) concédé mardi.