VIDÉO | Réduit à dix pendant une heure, le Cercle se rassure face à OHL et fait un pas vers le maintien

Pourtant réduit à dix, le Cercle a décroché une importante victoire (3-0) face à OHL. Le maintien se précise.

Le premier match de la 33e et avant-dernière journée du championnat de Belgique au programme samedi s’est terminé par le succès du Cercle Bruges 3-0 face à OHL alors qu’il s’est retrouvé à dix suite à l’exclusion de Kevin Hoggas (33e). Ike Ugbo (44e, 56e) et Jérémy Taravel (73e) ont permis au Cercle de se hisser en 16e position avec 35 points, quatre de plus que Mouscron, 17e et barragiste. OHL reste 9e avec 45 points, ce qui fait les affaires du Standard (47 points, 7e) vainqueur 0-4 à Eupen vendredi. A 18h30, Malines reçoit Waregem et à 20h45, Gand accueillera Charleroi.

Au Cercle, Yves Vanderhaeghe a aligné le duo d’attaque Olivier Deman - Ugbo et en défense centrale Taravel a remplacé Giulian Biancone, suspendu. A Louvain, Marc Brys a de nouveau laissé son renfort hivernal Siebe Schrijvers sur le banc et a relancé Musa Tamari. Deman a été à la base de la première situation dangereuse en servant Robbe Decostere dont la frappe a été bloquée et dans la foulée, Hoggas a tiré sur Rafael Romo (6e). Alors qu’il a bénéficié de pas mal d’espace, Deman a également eu l’occasion de frapper mais manifestement, il a été surpris par l’action (19e).

S’il avait du mal face à un Cercle lancé à la charge, OHL est également passé près du but: sur un corner de Xavier Mercier, Vaclav Jemelka a placé une tête que Thomas Didillon a repoussée des poings (29e). Mais le Cercle allait être plus bousculé quand le VAR est intervenu auprès de l’arbitre pour une faute de Hoggas sur Isaac Asante. Après avoir vu les images, Lothar D’Hondt a montré le carton rouge au milieu offensif brugeois (33e).

La carte rouge et les nombreux arrêts pour signer les différents joueurs blessés dont Romo, qui allait céder sa place à la mi-temps à Kawin Thamsatchanan, ont fait baisser le niveau de la rencontre. Ugbo a ainsi profité d’un cafouillage dans la défense de Louvain pour ouvrir la marque (43e, 1-0).

A la reprise, Louvain a eu quelques velléités mais cela s’est limité à durcir le jeu. Un tir bloqué de Dimitar Velkovski s’est finalement transformé en assist pour Ugbo, qui n’a pas manqué l’occasion de signer un doublé (56e, 2-0). Le Nigérian a mis les Brugeois à l’aise mais Velkovski a servi Taravel, qui a définitivement réglé le compte des Louvanistes (73e, 3-0).