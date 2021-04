VIDÉO | Le but incroyable inscrit en Argentine

En Argentine, Gabriel Rojas s’est distingué de la plus belle des manières en inscrivant un but venu d’ailleurs.

Gabriel Rojas a-t-il inscrit le plus beau but de la saison? Lors d’un match de Coupe, en Argentine, opposant Platense à San Lorenzo, l’Argentin de 23 ans s’est offert un but de classe mondial. Après avoir réussi un contrôle parfait de la poitrine, Rojas est allé d’un superbe ciseau pour planter le troisième but de son équipe. Absolument superbe!

Pour l’anecdote, San Lorenzo inscrira même un quatrième but par la suite pour l’emporter 2-4.

En voilà un qui pourrait voir apparaître son nom au palmarès du prix Puskas.