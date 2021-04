Les championnats du monde de curling suspendus après des cas de Covid-19

Les championnats du monde de curling qui se déroulent à Calgary, au Canada, ont été suspendus samedi en raison de cas de coronavirus, ont annoncé les organisateurs.

Suivant le protocole mis en place après l’apparition de cas positifs, toutes les équipes ont été testées à nouveau samedi et aucun match ne sera joué avant le résultat des analyses. La joute du tour préliminaire (round robin) entre les Etats-Unis et la Suisse prévue à 17h00 (heures belges) est reportée.Le programme prévoit aussi les demi-finales samedi et les finales dimanche. Les six premiers se qualifient pour les Jeux Olympiques d’Hiver de 2022 à Pékin.