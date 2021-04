Coronavirus: la Belgique remonte dans le top 10 européen de la vaccination

Le cap des 2,3 millions de doses des trois vaccins contre le Covid-19 disponibles en Belgique administrées a été franchi, mais le nombre réel est sans doute plus élevé en raison du délai nécessaire pour l’enregistrement de ces données dans le système VaccinNet, a indiqué samedi la task force vaccination.

Ce chiffre était de 2;283 millions de doses en date du (jeudi) 8 avril, mais 100.000 doses ont été administrées depuis hier (vendredi), a affirmé la coresponsable de cette instance, Sabine Stordeur, lors d’un point de presse hebdomadaire en ligne.

La Belgique est ainsi, grâce à une accélération des vaccinations - «très importante» en Wallonie et en Flandre - passée dans le top dix des pays européens ayant administré au moins une dose à la population âgée de 18 ans et plus (soit 16,6%), selon les derniers chiffres du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC).

Dès la semaine prochaine, un quatrième vaccin sera disponible, celui, unidose, du groupe américain Johnson Johnson, mais en petite quantité (36.000 à partir du 12 avril et 62.4000 autres doses le 26 avril), a ajouté Mme Stordeur.

Il s’ajoutera à ceux produits par l’américain Pfizer et le labo allemand BioNTech (plus de 1,8 million de doses déjà livrées à la Belgique), du groupe britannico-suédois AstraZeneca (823.000) et de l’américain Moderna (334.800 doses).