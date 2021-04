Les brasseurs plaident pour une réouverture le 1er mai et veulent une perspective claire du Codeco

Le communiqué des Brasseurs Belges

«Les Brasseurs Belges font preuve d’une grande compre´hension quant a` la situation sanitaire actuelle. Le secteur appelle ne´anmoins a` un de´bat serein base´ sur l’ensemble des donne´es factuelles, y compris la situation e´conomique et le bien-e^tre mental des Belges. Ainsi les Brasseurs Belges continuent de plaider pour la réouverture du secteur de l’horeca à partir du 1er mai, en combinaison avec des mesures de soutien financier importantes, sans quoi un tiers du patrimoine culturel reconnu par l’Unesco risque de disparaître.

Les Brasseurs Belges demandent que le comite´ de concertation du 14 avril apporte de la clarte´ au secteur. Cette perspective précise ne peut être retardée plus longtemps. En effet, les acteurs de l’horeca ne peuvent pas rede´marrer leurs activités en quelques jours et les entreprises qui les approvisionnent doivent e´galement e^tre en mesure de constituer leurs stocks des semaines a` l’avance afin de pouvoir les livrer dans de bonnes conditions.

(...)

Une re´ouverture permanente, su^re et balise´e de l’horeca est d’autant plus envisageable a` partir du 1er mai gra^ce a` l’arrive´e du beau temps, a` l’avance´e de la campagne de vaccination et a` un meilleur de´pistage et trac¸age. Le secteur de l’horeca fait partie de la solution, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, grâce au professionnalisme et au contrôle social exercé par les patrons et leur personnel. L’application des règles sanitaires y est plus facile que dans beaucoup d’autres endroits. C’est ce qui ressort également des développements récents dans nos pays voisins.

Une réouverture sécurisée du secteur horeca à partir du 1er mai est donc essentielle non seulement pour sauver notre économie et le bien-être mental des Belges, mais aussi pour garder la pandémie sous contrôle. Chaque jour compte!»