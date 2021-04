Blessé, Kaleb Wesson quitte déjà Ostende après 10 jours

Arrivé il y a une dizaine de jours à Ostende, le pivot américain Kaleb Wesson (21 ans, 2m11) quitte déjà les champions en titre. Il s’est en effet blessé au genou et le club est à la recherche d’un remplaçant.

Recrutement compliqué pour Ostende ces dernières semaines. Après avoir perdu Thomas Welsh sur blessure après la finale de la Coupe de Belgique, les Côtiers avaient recruté Jon Teske, un pivot américain, dans la foulée. Ce dernier a finalement décidé de rentrer aux États-Unis pour des raisons personnelles.

Quelques jours plus tard, les champions en titre trouvaient un remplaçant au remplaçant, à savoir le pivot américain Kaleb Wesson. Mais finalement, celui-ci ne portera pas non plus les couleurs ostendaises.

Blessé au genou visiblement et à peine sorti de quarantaine, il quitte déjà l’effectif ostendais sans avoir pris part au moindre entraînement collectif. Le club est d’ores et déjà à la recherche d’un nouveau remplaçant au poste de pivot.

En championnat, Ostende s’est imposé vendredi soir à Malines (73-104) et occupe la première place du classement, en compagnie de Mons, avec un bilan de 13 victoires pour 3 défaites.