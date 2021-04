VIDÉO | Koh-Lanta: un abandon, deux éliminations dont une surprise

Le 5e épisode de «Koh-Lanta: les armes secrètes» a été plus animé, avec son lot de rebondissements.

On ne change pas une équipe qui perd. Déjà battus sur les deux épreuves la semaine passée, les rouges ont enchaîné une 3e défaite lors du jeu de confort. Ils ont ainsi vu les 3 kilos de riz filer chez les jaunes mais, surtout, ils ont dû éliminer un des leurs sur le champ. Et, à nouveau, c’est une femme, Magali, qui a dû plier bagages. Les deux filles restantes, Maxine et Laure, qui avaient pourtant voté contre elle, ont seulement fini par comprendre à ce moment qu’un solide front masculin se trouvait face à elles dans leur tribu. À peine le temps pour elles de se lamenter du «machisme» de leurs coéquipiers que Magali revenait dans le jeu suite à l’abandon de Gabin. Le traileur souffrait du genou depuis plusieurs jours et n’a pas été autorisé par le médecin à revenir dans l’aventure après consultation.

Le coup de grâce pour les rouges? Non! Malgré la perte de leur jeune roc, ils ont remporté l’épreuve d’immunité. Ce sont donc les jaunes qui sont venus au conseil face à Denis Brogniart. Deux candidats ont été la cible des votes: la dernière arrivée Lucie et le capitaine Aurélien. Ce dernier, hyperactif, pourvoyeur de nourriture, a fini par agacer par son ego démesurément assumé, tant sur le camp que sur les réseaux sociaux où même d’anciens candidats s’y sont donnés à cœur joie:

"Bonjour Monsieur le caméraman, y aurait-il un miroir sur le camp pour que je puisse observer ma beauté ?"#kohlanta pic.twitter.com/Wwgr1X78Ua — Brice Koh-Lanta (@BriceKohLanta19) April 9, 2021

Aurelien tu me fatigues bordel ! T’es aussi bon que suicidaire ! 10 balles dans chaque pied alors que t’es le meilleur ! LE RELATIONEL #KohLanta — Dorian KohLanta (@DorianKohlanta) April 9, 2021

Et c’est finalement Aurélien qui a été éliminé par 5 voix contre 4 et ne vivra donc pas la réunification, annoncée pour le prochain épisode. «Je me sens trahi», réagissait-il à chaud:

Cinq mois plus tard, il dit «aller de l’avant». «Ce n’est qu’un jeu, quelque part j’ai aussi mal joué donc j’en paye le prix», confie-t-il à 20minutes.fr, avouant des «petits regrets» et déplorant surtout qu’un «manque de confiance» ait été invoqué pour justifier son élimination: «Clairement, leur stratégie est belle, le joueur que je suis reconnaît quand l’adversaire joue bien. Par contre, leur explication n’a aucun sens. Autant qu’on me dise qu’on se rapproche de la réunification, que les gros potentiels comme le mien, sportif, logique et bon en survie, font un peu d’ombre. Ça, ça me va très bien comme explication. Ça me fait doucement rigoler parce que je sais pertinemment que j’ai toujours œuvré pour cette équipe, je l’ai portée vers le haut.»