Mené deux foi, le RWDM partage à Westerlo

Au classement, Westerlo est 4e (39 points) et le RWDM 6e (32 points).

Alors qu’il a mené à deux reprises à Westerlo, le RWDM a partagé l’enjeu vendredi lors du match d’ouverture de la 26e journée du championnat de 1B Pro League. Mehdi Terki (23e, 0-1) et Glenn Claes (53e, 1-2) ont porté les Bruxellois au commandement tandis qu’Atabey Cicek (47e, 1-1), dont c’est le 12e but cette saison, et Kader Keita (78e, 2-2) ont réduit l’écart pour les Campinois.

Deux matches sont au programme dimanche. A 16 heures, le Club NXT (9 points) reçoit le Lierse (15 points) soit le dernier contre l’avant-dernier. Le résultat n’aura aucune incidence sur le classement mais les espoirs blauw zwart pourraient décrocher un deuxième succès Les Lierrois n’ont gagné qu’un seul de leurs 16 derniers matches, précisément contre le Club NXT le 22 janvier (3-1). A 20 heures, Lommel (40 points, 3e) saura avant d’affronter l’Union Saint-Gilloise (63 points) s’il a encore une chance de prendre la deuxième place qualificative pour les playoffs puisque le FC Seraing (45 points,2e) aura joué samedi soir à 20h45 contre Deinze (38 points, 4e).