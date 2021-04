La Ville de Tournai doit interdire la sieste sur la tombe des Vendéens morts au combat

Parce que de plus en plus de personnes viennent faire la sieste sur le monument des Vendéens, à Tournai, la Ville a dû se résoudre à y placer des panneaux d’interdiction.

Dominant le triangle formé par la rue des Volontaires, l’avenue du commandant Delahaye et le boulevard des Combattants, le monument des Vendéens se présente sous forme d’un tertre de plusieurs mètres de hauteur. Celui-ci commémore les combats livrés aux allemands le 24 août 1914 par les soldats des 83e et 84e régiments de la 88e division territoriale de l’armée française. Faute d’être discrets, les panneaux devraient être efficaces… ÉdA

Gravés au pied du monument, on peut y lire les noms d’une soixantaine de ces combattants tombés pour notre liberté à l’aube de la Première guerre. Mais si l’on en croit les inscriptions reprises sur la pierre posée au pied de la butte, ce sont les restes de 53 d’entre eux qui ont ici été regroupés en 1924, l’inauguration du monument ayant eu lieu en juin de l’année suivante.

Tout cela pour dire que cet endroit est un lieu de mémoire qui se doit d’être respecté comme tel.

Et si vous avez vu récemment apparaître plusieurs panneaux précisant qu’il est interdit de marcher, mais surtout de dormir sur le monument, c’est que ces comportements sont de plus en plus régulièrement observés, surtout lorsque la météo se fait plus clémente.

«Je recevais énormément de témoignages allant en ce sens, nous a expliqué le bourgmestre Paul-Olivier Delannois, Certains venaient avec des enfants pour jouer, d’autres pour lire. Dernièrement, j’y ai retrouvé deux essuies de bain un dimanche matin à 6 h.

Il y a plus ou moins un mois, j’y ai croisé des étrangers qui ne parlaient pas le français. Je leur ai passé au téléphone un ami arabe qui leur a expliqué que, sous la bute il y avait des morts. Ils ont compris et sont partis sans faire d’histoire.

Quelques heures après, j’y suis repassé et une jeune fille lisait en haut de la bute. Je lui ai expliqué également et je me rendais bien compte qu’elle était de bonne foi

La semaine dernière, j’ai encore dû envoyer la police (j’étais en réunion) en lui demandant d’aller expliquer sans verbaliser… Ce sont souvent des étrangers à la ville et il faut leur expliquer que cela peut être traduit comme un manque de respect et susciter le racisme, ce que je ne souhaite pas, bien évidemment…»

Désormais, plus personne ne pourra dire qu’il ne savait pas, même si l’on peut regretter que ces panneaux gâchent quelque peu la beauté du site…