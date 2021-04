Un chalet sur la N5 à Neuville

Les faits sont pour le moins cocasses: un chalet type bois, en fait une caravane résidentielle, s’est retrouvée sur le bas-coté de la N5 à Neuville.

Estelle P. avait déjà repéré cet étrange attelage à Cerfontaine. Elle commente la photo de cette manière: «Si la personne qui tirait cette caravane résidentielle voit ma publication, je te suivais à Cerfontaine c’était sûr que tu allais perdre ta charge vu comme ta voiture fumait tellement elle avait difficile à tracter». En effet, l’automobiliste a perdu son chargement au sommet de la côte de Neuville, non loin du garage Ford. La police de la route a été avertie et a mandaté l’enlèvement de cet objet pour le moins important et dangereux en bordure de la N5.