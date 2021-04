Protocole de collaboration transfrontalière pour les zones de secours: les sapeurs attendent…

Le protocole de collaboration entre les zones de secours du Nord de la France et de Wallonie picarde aurait dû être signé en octobre dernier. C’était sans compter sur le virus qui a chamboulé le calendrier.

Le 18 juillet 2019, les ministres de l’Intérieur français et belge ont signé un arrangement administratif relatif à l’assistance et aux secours en zone frontalière. Lequel prévoit que «Pour la mise en œuvre des dispositions du présent arrangement, les préfets des départements et des zones de défense et de sécurité limitrophes et les présidents de conseil d’administration des services départementaux d’incendie et de secours peuvent conclure des protocoles locaux d’exécution avec les présidents de zones de secours, en ce qui concerne les risques courants ou récurrents, ou les gouverneurs de province belges limitrophes, en ce qui concerne les risques particuliers ou ponctuels.»

Concernant la collaboration entre le Service départemental d’incendie et de secours du Nord (SDIS) et la zone de secours de Wallonie Picarde, le protocole local devait être signé Ie 16 octobre dernier. Mais, le corona est passé par là et il a été décidé de reporter la signature à une date ultérieure sans que celle-ci ait été déterminée.

Certes, en cas de grosses interventions proches de la frontière, des collaborations existent déjà mais sans véritable cadre juridique.

Une lettre au gouverneur

Le bourgmestre de Tournai, Paul-Olivier Delannois – qui est aussi président de la zone de secours de Wapi – a pris sa plume pour adresser une missive au gouverneur de la Province, Tommy Leclercq, afin d’insister sur la nécessité de ratifier a plus vite le protocole de collaboration transfrontalière.

«Ces dernières semaines, écrit-il, des événements importants se sont produits sur la zone frontière et ont nécessité ou auraient pu nécessiter une collaboration. L’absence de ce protocole local nous place tous dans une position d’inconfort soit d’un point de vue légal, soit d’un point de vue moral.

En effet, Ie 28 mars dernier, un incendie important s’est déclaré sur le site de la société Galloo située sur la Iigne frontière entre Menin et Halluin, la zone de secours de Wallonie picarde a été appelée en renfort car l’incendie ne se situait pas sur le territoire de notre zone de secours.

Le 3 avril dernier, un incendie conséquent s’est déclaré au sein de l’entreprise Maxi Palettes située à la frontière de Comines. L’entreprise est située en France mais à quelques mètres de la frontière. Notre zone de secours a été appelée et a collaboré avec le SDIS du Nord.

Le 13 décembre dernier, un incendie a ravagé deux maisons à la rue Floris Mulliez dans le quartier du Mont-à-Leux à Mouscron. Lors de cet incendie, les renforts des pompiers de Mouscron sont venus de Tournai car le poste d’Estaimpuis (petit poste volontaire) situé à 11 km du lieu d’intervention était indisponible à ce moment-là. La caserne de Tournai est située à 28 km du lieu d’interventions alors que la caserne de Tourcoing se trouve à 3 km du lieu d’intervention.

Pour les deux premières interventions dont je fais mention, c‘est la localisation sur la bande frontière des entreprises et l’importance de l’incendie qui ont amené les services de secours français et belges à collaborer. Pour la troisième intervention, l’absence de protocole local ne nous a pas permis d’appeler le SDIS du Nord alors que le bon sens démontre qu’il aurait été plus logique que ce soit les pompiers du centre de secours de Tourcoing qui viennent en renfort au lieu des pompiers de Tournai.

J’ai évidemment conscience que la gestion de la crise du coronavirus occupe la majorité de notre temps et c’est bien normal. Toutefois, vu les situations particulières rencontrées ces dernières semaines, je me permets de vous solliciter afin que nous puissions organiser la signature du protocole local de manière virtuelle et d’envoyer un porteur chez chacune des parties pour procéder à la signature du document qui permettra l’opérationnalisation de l’arrangement administratif.

À juste titre, je suis de plus en plus interpellé par des citoyens ou des collègues bourgmestres qui me demandent où en est la signature du protocole. Il me semble donc que nous ne pouvons plus attendre et que nous pouvons d’organiser comme je le propose dans le présent courrier afin de respecter toutes les conditions sanitaires.

Ce courrier est également envoyé à Monsieur le Préfet du Nord et Monsieur le Président du SDIS, ainsi qu’en copie à Monsieur Gilles Grégoire, Contrôleur Général du SDIS.