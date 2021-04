Police des Arches: quatre commissariats accessibles uniquement sur rendez-vous

À Assesse, Fernelmont, Ohey ou Gesves, les accueils des postes de police sont fermés. Mais les rendez-vous restent possibles.

Fermés mais accessibles… Tout est dans la nuance. Suite à la vague d’infections Covid qui touche la police des Arches, certaines mesures de sécurité mais aussi de réorganisation ont dû être prises.

«Avec les cas positifs, les quarantaines, les congés et les certificats, il n’était plus possible de maintenir un accueil dans les quatre commissariats, en dehors d’Andenne, a rappelé Stéphane Carpentier, le chef de corps. Mais pour la population de ces différentes communes, un contact avec la police est toujours possible mais avec une prise de rendez-vous », précise le patron de la police des Arches.

Pour continuer à faire tourner la boutique au commissariat central d’Andenne, les policiers des autres postes ont également été sollicités. «Ce n’est pas un rapatriement massif mais une sollicitation très ponctuelle pour venir épauler les collègues andennais à l’accueil, souligne Stéphane Carpentier. Mais cela ne concerne qu’une ou deux personnes par jour. C’est aussi une question de solidarité.»

La zone de police de la région andennaise est touchée depuis une petite dizaine de jours par une méchante vague Covid. «Je comprends très bien que l’on vit dans un climat anxiogène mais toutes les mesures sont prises et les risques ne sont pas plus grands à Andenne que dans les autres postes.» Ces derniers jours, le chef de corps navigue à vue, en fonction des indisponibilités et des retours. Son espoir? Sortir le plus rapidement sa zone de la tempête Covid.