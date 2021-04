Kompany: «Je pense au match contre Bruges depuis des mois»

Vincent Kompany, qui fêtera ses 35 ans ce samedi, a hâte de retrouver le FC Bruges, dimanche (18h15). Pour l’enjeu - le Top 4 - mais aussi pour situer les progrès de son équipe.

Ce samedi, Vincent Kompany fêtera ses 35 ans. Pour l’occasion, les confrères du Laatste Nieuws lui ont offert un gâteau. Surpris, l’entraîneur a assuré qu’il n’était pas occupé avec son anniversaire, mais plutôt à préparer le choc de dimanche, contre le FC Bruges. «Je suis remonté à bloc, et les joueurs le sont aussi.» Kompany a encore en tête le match aller (défaite 3-0), «et j’ai vécu avec cette défaite pendant des mois (ndlr: le match avait eu lieu début octobre). Je me nourris de ces défaites pour avancer, pour faire progresser l’équipe. Si on peut jouer dix fois contre Bruges, je suis preneur, car cela permet d’élever le niveau de l’équipe. »

Après deux victoires convaincantes contre Zulte-Waregem (4-1) et à l’Antwerp (1-4), Anderlecht a l’occasion d’enchaîner un troisième succès de suite, ce qui serait une première cette saison, et rapprocherait sérieusement les Mauves du Top 4, un objectif qui paraissait loin il y a quelques semaines encore. «L’équipe a passé plusieurs caps cette saison. Après la défaite au Beerschot (2-1, le 22 novembre), il y a eu une prise de conscience, puis il y a eu des bons matchs, de plus en plus souvent. Il y a eu aussi des matches nuls, beaucoup, mais on sent que l’équipe est en progrès. »

Le FC Bruges sera un bon baromètre, six mois après, pour mieux situer l’évolution d’un groupe qui, répète Kompany, compte dix-huit joueurs, sur trente-cinq, issus de l’académie. «Je suis un jeune entraîneur, mais à mon âge, je pourrais être un capitaine d’expérience», sourit l’ancien Diable rouge, qui sait trop bien qu’un bon équilibre entre enthousiasme et sérénité est nécessaire avant un match comme celui de dimanche. Une victoire pour son anniversaire ne serait pas pour lui déplaire.