Facebook piraté: un site belge pour vérifier si votre numéro de téléphone est en danger

Facebook est au cœur de la tourmente. Les données sensibles de plus de 3 millions de Belges s’échangent sous le manteau, dans les forums des hackers et des escrocs en ligne. Photo News

Le hacker éthique Inti De Ceukelaire vous aide à vérifier si votre téléphone fait partie de la fuite mondiale des données Facebook.

Les données personnelles de plus de 3 millions de Belges se baladent dans la nature après le piratage de Facebook. Parmi les victimes identifiées, le virologue Marc Van Ranst, qui explique sur Twitter avoir été bombardé d’appels anonymes.

La prudence est de mise. Il n’existe pas mille solutions pour se protéger. Il est recommandé:

1. De vérifier si votre numéro de téléphone est compromis 2. De redoubler de vigilance à chaque appel, SMS, message WhatsApp reçu d’un contact inconnu

Comment vérifier? En marge du célèbre site haveibeenpwned ?, le hacker éthique Inti De Ceukelaire a mis en ligne une plate-forme de vérification réservée à ses concitoyens belges. Concrètement, il suffit de prendre la direction de ce siteet d’encoder votre numéro de téléphone.

La page d’accueil du site jesuisconcerne.be vous permet d’encoder votre numéro de téléphone pour vérifier s’il fait partie de la fuite mondiale des données Facebook. Capture d’écran

Après une poignée de secondes, le site vous indiquera si votre numéro fait partie ou pas de l’immense fuite des informations personnes de 533 millions d’utilisateurs Facebook.

Sur les forums spécialisés, les hackers s’échangent cette colossale base de données qui contient notamment les numéros de téléphone, l’identifiant Facebook, le nom complet, la date de naissance…

En soi, ces données ne permettent pas à un escroc en ligne de se connecter à votre compte Facebook et d’usurper votre identité. Par contre, il dispose de tous les outils pour vous tendre en piège selon le sacro-saint principe du phishing. Il peut vous contacter par mail, par téléphone ou encore par WhatsApp en agitant une menace ou une récompense crédible sur base d’infos confidentielles qui renforceront la crédibilité de sa manipulation.

Si jamais votre numéro de téléphone est bel et bien compromis, «faites encore plus attention aux appels téléphoniques, aux SMS et aux messages WhatsApp», martèle le site de Inti De Ceukelaire. «Ne transmettez jamais de mots de passe, de codes pin, etc. par téléphone ou par message. Ne faites pas de paiements que vous n’attendez pas. En cas de doute, contactez le responsable par un autre canal (adresse e-mail ou numéro que vous pouvez trouver vous-même sur le site officiel).»