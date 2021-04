VIDÉOS | Streaker nu et balle dans le visage: images insolites en Europa League

Un streaker nu a surgi sur la pelouse de Grenade, tandis qu’un ramasseur de balle amstellodamois, frustré par la perte de temps d’un joueur de Rome, lui a jeté le ballon au visage.

Outre les victoires de Villareal, Rome et Manchester United ainsi que le partage entre Arsenal et le Slavia Prague, deux images insolites ont marqué la soirée d’Europa League, ce jeudi.

La première a eu lieu sur la pelouse de Grenade, qui affrontait les Red Devils. En début de rencontre, un homme nu a surgi de nulle part et a traversé la pelouse du club espagnol au pas de course. Une incursion encore plus improbable quand on sait que les rencontres se tiennent à huis clos en raison des restrictions sanitaires liées à la pandémie.

Toujours est-il que son passage sur la pelouse ne semble pas avoir déstabilisé les joueurs d’Ole Gunnar Solskjær, puisqu’ils se sont imposés 0-2.

Un ramasseur de balle jette le ballon au visage de Calafiori

L’autre image se déroule à plusieurs centaines de kilomètres de là, sur la pelouse de l’Ajax Amsterdam. Dominateurs mais malgré tout menés par l’AS Rome, les Ajacides ont tenté le tout pour le tout pour revenir dans la rencontre en fin de match. Histoire de casser le rythme amstellodamois et de perdre un peu de temps, Calafiori a fait exprès de repousser une balle rendue par un ramasseur. Frustré, le ramasseur a alors envoyé un deuxième ballon au visage du jeune joueur italien.

Celui-ci s’est alors emporté contre le ramasseur et s’est vu brandir un carton jaune par l’arbitre. Cet «incident» n’a pas eu d’impact sur le match, qui s’est soldé par une victoire des Romains (1-2).