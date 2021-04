Une agence KBC à Heusden-Zolder cible d’un braquage à l’explosif

Une explosion a eu lieu au rez-de-chaussée d’une agence de la banque KBC à Heusden-Zolder jeudi soir vers 22h30.

Selon le parquet du Limbourg, il s’agit d’un braquage à l’explosif, mais les auteurs n’ont rien pu emporter, d’après une porte-parole de KBC, la plupart des distributeurs ayant résisté à l’impact de l’explosion. L’incident n’a fait aucune victime et les dégâts ont déjà été réparés.

Les voisins qui vivent au-dessus de l’agence avaient été surpris jeudi soir par une forte détonation et un flash de lumière, mais ils n’ont vu personne quitter la banque. La police et les pompiers s’étaient rendus sur place et avaient bouclé la zone. Le laboratoire technique et scientifique de la police et le service de déminage s’étaient également rendus sur place.