Faute de neige, le rallye de Suède met le cap plus au nord

Le Directeur rallye de la FIA, le Hutois Yves Matton, a justifié pour quoi ce choix était nécessaire.

Changement de cap pour le rallye de Suède: à cause du manque de neige et de glace constaté ces dernières années sur les routes du Värmland, dans l’ouest du pays, la course va déménager plus au nord, ont annoncé jeudi les organisateurs.

A partir de l’année prochaine, la compétition se tiendra à Umea, à 400 km au sud du cercle polaire, «une région plus sûre du point de vue de l’enneigement», a déclaré le directeur général du rallye, Glenn Olsson, dans un communiqué.

Ces dernières années, les organisateurs ont dû faire face à une météo parfois trop clémente, empêchant la bonne tenue de la compétition.

En 2020, la course, le seul rendez-vous de la saison à se disputer dans des conditions 100% hivernales, a été raccourcie de moitié en raison du manque de neige et de glace sur les routes.

«Déménager dans le nord était une nécessité, compte tenu des défis que nous avons connus ces dernières années», a déclaré Yves Matton, directeur rallye de la FIA, cité dans le communiqué.

Trois villes étaient pressenties pour accueillir le rallye de Suède: Umea, Östersund (centre) et Lulea (nord).

«Östersund et Lulea ont présenté des offres solides et surtout un grand engagement, mais dans l’ensemble Umea est un concept plus attractif pour le Rallye de Suède», a défendu Glenn Olsson.

Le Värmland accueillait la course depuis les débuts du WRC, en 1973.

L’édition 2021 du rallye, qui aurait dû être la deuxième manche de la saison WRC, a été annulée à cause du Covid-19, et remplacée par le Rallye Arctique dans le nord de la Finlande.