Irlande du Nord: Boris Johnson et son homologue irlandais appellent au calme

Plus tôt dans la journée, unionistes et républicains du gouvernement local d’Irlande du Nord ont condamné ensemble les violences «complètement inacceptables et injustifiables» qui ont secoué la province britannique ces derniers jours, dans un contexte de tensions exacerbées par le Brexit.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson et son homologue irlandais Micheal Martin ont appelé jeudi au calme après des violences «inacceptables» en Irlande du Nord ces derniers jours, a indiqué le gouvernement irlandais.

«Soulignant que la violence est inacceptable, ils ont appelé au calme», a indiqué Dublin dans un communiqué après un appel entre les deux chefs de gouvernement.