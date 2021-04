VIDÉO | Nouveau concert de Quentin Dujardin malgré «les têtus du Codeco»

Le guitariste Quentin Dujardin a lancé une série de 16 concerts, avec une première étape ce jeudi après-midi à Clavier. Fort d’un jugement prononcé en sa faveur, il défie de nouveau les autorités sanitaires. Avec le sourire et le cœur léger.

«Je suis content que tu sois le seul journaliste présent. C’est la preuve d’un retour à une certaine normalité». Clairement, si le battage médiatique a largement fait écho de son premier concert le 14 février dans l’église de Crupet, interrompu après 5 minutes par la police, le musicien claviérois aspire à un retour à la normale. «Retrouver un droit au travail, c’est tout ce que je demande.»

L’interview de Quentin Dujardin dans notre vidéo en tête de cet article.

Saint-Fontaine

Nichée au creux d’une petite vallée, à l’ombre du château de Saint-Fontaine, la petite chapelle accueille 15 personnes pour ce concert. «Pas une de plus, je veux rester loyal» précise Quentin Dujardin. «Tous les jours, je vais venir jouer, accueillir du monde. Et ça me fait un bien fou de pouvoir le faire en toute légalité puisque l’État a été condamné».

Concert de Quentin Dujardin à Clavier. © Jacques Duchateau

Pas question toutefois de jouer les rebelles. Le public est invité à se laver les mains au gel et à porter le masque. Et pour ceux qui n’étaient pas inscrits, il faudra revenir. La petite chapelle affiche complet. Même si plus de la moitié des places sont encore libres.

Depuis le 14 février, Quentin Dujardin mène une lutte, avec l’aide de la Ligue des Droits Humains, pour dénoncer l’absurdité et l’injustice des règles décidées par le gouvernement pour contrer la pandémie de Covid-19.

Le jugement qui a été prononcé en sa faveur stipule que «le cadre des arrêtés ministériels ne respecte pas la norme légale. Toute autorité qui souhaiterait intervenir, serait illégale. Toute verbalisation aussi.»

Concert de Quentin Dujardin à Clavier, à la chapelle Saint-Fontaine. © Jacques Duchateau

Mais ces concerts restent malgré tout un acte symbolique. «Mon objectif est d’encourager l’ensemble des acteurs de la culture à prendre conscience de cette avancée certaine qui nous permet pour 30 jours de faire avancer le débat.»

Pas plus contaminant qu’un prêtre

La liberté de culte serait, pour les avocats de l’État, supérieure à la liberté d’expression et encore plus à la liberté d’expression artistique. Une défense que l’artiste ne peut accepter.

Dans la petite chapelle, la guitare de Quentin Dujardin a résonné entre les murs de pierre. Elle a surtout œuvré pour donner à tout un secteur l’espoir de retrouver le chemin d’une certaine liberté. Et d’une certaine raison de vivre.