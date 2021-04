VIDÉO | Ion Izagirre enlève la 4e étape du Tour du Pays basque au sprint, McNulty subtilise le jaune à Roglic

Il a fallu plusieurs ralentis pour départager Izagirre et Bilbao.

Ion Izagirre (Astana - Premier Tech) a dompté la 4e étape du Tour du Pays basque (WorldTour). Après 189,2 kilomètres entre Vitoria-Gasteiz et Hondarribia, le Basque, tenant du titre, a devancé son compatriote Pello Bilbao (Bahrain-Victorious) et Brandon McNulty (UAE Team Emirates), nouveau leader du général. L’Américain a dépossédé le Slovène Primoz Roglic du maillot jaune. Quinten Hermans (Intermarché-Wanty Gobert) a terminé 9e.

🚩Ze nolako amaiera bizi izan dugu!



🏁¡Final de infarto en Hondarribia!



ION IZAGIRRE!!!!



🏆 @BancoSabadell #Itzulia2021 pic.twitter.com/2GueaCA5h7 — Itzulia Basque Country (@ehitzulia) April 8, 2021

Le début de journée s’est disputé sur un rythme effréné. Les attaques se sont longtemps multipliées sans qu’une échappée puisse se former. C’est finalement sur les pentes de l’Alkiza, après plus de 100 km de course, qu’un quatuor a pris la fuite avec le Français Guillaume Martin (Cofidis), l’Espagnol Juan Pedro Lopez (Trek-Segafredo), l’Australien Ben O’Connor (AG2R Citroën) et l’Équatorien Jefferson Cepeda (Caja Rural - Seguros).

Lopez et O’Connor ont profité des pentes du célèbre Jaizkibel pour s’échapper avant d’être repris par le peloton dès le pied de l’Erlaitz, dernière difficulté du jour, à plus de 25 kilomètres de l’arrivée.

Landa et McNulty ont tenté leur chance

L’Espagnol Mikel Landa et l’Américain Brandon McNulty ont tenté leur chance, sans jamais parvenir à creuser un écart sur le groupe des favoris. C’est groupé qu’une quinzaine de coureurs ont basculé vers l’arrivée, encore distante de 22 km.

C’est finalement dans la descente qu’un groupe de six coureurs, avec McNulty, 3e du général, et le tenant du titre Ion Izagirre, a pu faire la différence.

Primoz Roglic, leader depuis sa victoire dans le contre-la-montre inaugural, a volontairement choisi de ne pas rouler derrière le groupe de tête, abandonnant sa tunique de leader par la même occasion.

La victoire du jour s’est disputée entre deux Basques. Il a fallu plusieurs ralentis pour départager Izagirre et Bilbao.

Au général, McNulty compte 23 secondes d’avance sur Roglic et 28 sur le Danois Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma). Bilbao est 4e à 0:36 et le Slovène Tadej Pogacar 5e à 0:43.

En 2020, la course n’avait pas été organisée à cause de la pandémie de coronavirus. Vainqueur en 2019, Ion Izagirre est donc toujours le tenant du titre. L’Espagnol avait devancé l’Irlandais Dan Martin et l’Allemand Emanuel Buchmann.