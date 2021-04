VIDÉO | «Pékin Express»: Aurore et Jonathan forcés de quitter le jeu après un terrible accident

Aurore et Jonathan ont dû quitter «Pékin Express» à la suite d’un accident de la route durant l’étape de ce vendredi.

Après une interruption de plusieurs semaines et l’élaboration d’un nouvel itinéraire à la hâte à cause de la pandémie du covid-19, un accident de la route a endeuillé cette 14ème édition. Le binôme formé par Aurore et Jonathan a dû quitter l’aventure au beau milieu de son déroulement après un grave accident de la route ayant eu lieu sur le tournage de l’émission, en septembre dernier en Turquie.

L’accident apparaît à la fin de la septième étape de l’épisode diffusé vendredi sur Club RTL. Il aurait impliqué deux voitures, dont celle qui transportait les candidats Aurore et Jonathan. A une vingtaine de minutes de l’arrivée, «sur une route un peu sinueuse, un peu en montée» une voiture «arrivant en face à une allure beaucoup trop importante» a percuté de plein fouet le couple du côté d’Aurore, qui a dû déclarer forfait, a raconté Jonathan dans une interview réalisée quelques jours avant la diffusion de l’épisode.

Une grosse frayeur pour le couple

«Je tourne la tête et la dernière image que je vois, c’est la voiture qui me rentre dedans. Après, j’ai un bruit sourd, Jonathan me relève plus ou moins, je ne sais pas dans quel état je suis. Il me dit ‘Il faut absolument qu’on sorte de la voiture, maintenant tu sors et tu me suis’ , poursuit Aurore, qui a eu un violent «mal de tête» à la suite de l’accident. «J’essaye d’être le plus calme possible et le plus clairvoyant pour faire en sorte de lui apporter les premiers soins et qu’elle se sente bien, qu’elle ne soit pas envahie par une angoisse profonde parce que c’est un moment terrible pour elle. À ce moment-là, clairement, j’ai peur pour ma femme», décrit Jonathan.

«Je décide de mettre fin à la course afin qu’ils bénéficient d’un bilan de santé complet. Après 12h d’interruption de course, Aurore et Jonathan sont encore à l’hôpital. Même si Aurore souffre de plusieurs contusions à la tête, les nouvelles sont rassurantes», a commenté Stéphane Rotenberg en voix off.

Ce n’est qu’après la diffusion de l’épisode que la production de Pékin Express a révélé que le conducteur de 82 ans impliqué dans l’accident est décédé. «Toutes nos pensées vont à sa famille et à ses proches», indique l’équipe de Pékin Express.