The Voice: Lou B éliminé, son papa publie une lettre émouvante sur Facebook

Suite à l’élimination de Lou B du télécrochet de la RTBF ce mardi soir, Luc Boland, son papa, a adressé sur Facebook un message plein d’espoir au public qui a soutenu Lou en masse depuis le début du programme.

Ce mardi soir, les coachs de The Voice Belgique ont dû choisir leurs finalistes. Lou B n’a pas été retenu par Henri PFR qui a préféré récompenser les « p restations exceptionnelles » de Sonita. Orlane Willems, Sonita Ojong, Alice Van Eesbeek et Jérémie Makiese, trois filles, un seul garçon, se disputeront la victoire finale mardi prochain. Dans une lettre publiée sur Facebookintitulée «Lou ne pouvait pas gagner The Voice», Luc Boland a tenu à remercier le public pour le soutien dont son fils a bénéficié depuis sa première apparition dans le programme de la RTBF.

Lou, «aveugle, sans odorat, porteur d’une forme légère d’autisme, ayant des tocs contre lesquels il se bat», avait ému le public à travers ses interprétations sensibles et touchantes. Sa prestation au piano, réalisée dans le cadre du quatrième Blind, n’avait laissé personne indifférent. Mais ce mardi soir, Henri PFR a pris le risque d’un éventuel bad buzz en éliminant de facto Lou Boland. Il ne lui a attribué que 35 points alors qu’il en donnait 65 à Sonita, ce qui, sauf énorme surprise, ne pouvait plus être compensé par le vote du public. Une décision acceptée et même appuyée par la famille de Lou.

«Avant tout un concours de voix»

Dans sa lettre ouverte, Luc Boland explique notamment que «les handicaps de Lou ne justifiaient en aucune manière le fait qu’il puisse prendre la place de Voix telles que Sonita, TK Russel ou d’autres candidats» avant de remercier le public pour son soutien indéfectible. «Vous êtes des centaines de milliers à avoir découvert ou redécouvert notre singulier artiste, des milliers à avoir été touchés par sa sensibilité artistique, par l’émotion dans sa diction, par son grain de voix aussi», ce qui semble avoir beaucoup touché et ému la famille, même si «cela ne justifiait pas que dans ce cadre, des artistes remarquables se voient éliminés sur d’autres considérations que celles de la performance vocale».

La famille de Lou s’est également exprimée sur les conditions particulières des tournages en raison de la crise sanitaire, avant de remercier une nouvelle fois les internautes: «Nous vous envoyons toute notre énergie en ces temps difficiles. Merci, merci, merci!»

Le papa de Lou a également rappelé l’importance de soutenir le jeune artiste qui a déjà sorti plusieurs morceaux à découvrir sur sa page Facebook ou Youtube.